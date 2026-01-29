Roma e Parigi celebrano 70 anni di gemellaggio Ecco il programma del 29 e 30 gennaio

Roma e Parigi festeggiano 70 anni di collaborazione ufficiale. Oggi, la sindaca di Parigi arriva a Roma, mentre domani il sindaco Gualtieri si sposta a Parigi. Due città che da sette decenni condividono questa alleanza, con eventi e incontri previsti nelle due capitali.

"Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi". Questo il motto che racchiude il legame tra le due capitali, sottoscritto il 30 gennaio 1956 e che in questi giorni verrà rinnovato Roma e Parigi celebrano i 70 anni del loro stretto gemellaggio. Oggi, 29 gennaio, la sindaca francese sarà nella Città Eterna mentre Roberto Gualtieri visiterà Parigi venerdì 30. Nella giornata di oggi Hidalgo sarà a Roma. L'arrivo a Palazzo Senatorio è previsto alle 10.30, poi i due sindaci si sposteranno a Ostiense per visitare il cantiere di Porto Fluviale, prossimo alla conclusione. Alle 14.30 saluti istituzionali in apertura di assemblea capitolina, mentre alle 15.

