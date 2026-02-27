Roma e Parigi | 70 anni di gemellaggio e ticket a 2 euro per

Roma e Parigi festeggiano 70 anni di gemellaggio con diverse iniziative che coinvolgono il settore culturale e quello urbanistico. In occasione di questa ricorrenza, le due città hanno anche deciso di introdurre un ticket a 2 euro per alcuni musei e attrazioni turistiche, mentre continuano a gestire le problematiche legate all’afflusso di visitatori.

Roma e Parigi celebrano 70 anni di gemellaggio esclusivo con iniziative culturali e urbanistiche, mentre affrontano insieme la sfida del turismo di massa. I sindaci Roberto Gualtieri e Anne Hidalgo hanno rinnovato il patto storico, nato nel 1956, con cerimonie simboliche e progetti concreti. Le celebrazioni hanno avuto luogo in due luoghi emblematici: il Testaccio a Roma e il Marais a Parigi, con mostre, laboratori e l'inaugurazione di un giardino dedicato a Monica Vitti. Tuttavia, oltre ai brindisi, il 2026 segna un momento cruciale: Roma e Parigi restano "sole l'una per l'altra, ma unite nella gestione di una bellezza che oggi ha bisogno di tornelli e biglietti per sopravvivere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

