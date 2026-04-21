Nella giornata odierna, il reparto infortuni della Roma ha ricevuto aggiornamenti positivi, con il ritorno in allenamento di Dybala e Wesley, entrambi presenti con il gruppo. Questi giocatori erano stati assenti nelle scorse settimane a causa di problemi fisici e ora si allenano regolarmente. La Fiorentina, invece, è nel mirino della società giallorossa, che sta pianificando le prossime mosse di mercato.

Buone notizie dall’infermeria per la Roma: dopo l’odierno ritorno in gruppo di Dybala e Wesley, anche Artem Dovbyk si appresta a vivere le fasi finali del suo recupero, puntando a rimettersi a disposizione di Gasperini per le ultimissime partite di una stagione che ha ancora molto da dire in chiave Europa. Un anno travagliato. L’annata 2025-26 di Dovbyk non è certamente partita sotto una buona luce, tra problemi fisici e incognite di mercato. Un risentimento muscolare accusato a luglio ne ha compromesso la prima parte della preparazione estiva, complicandone l’adattamento ai dettami di Gasperini. Poi, la lesione al tendine femorale accusata il 9 novembre contro l’Udinese, proprio in un momento di crescita e fiducia in termini di prestazioni e numeri (pochi giorni prima timbrò il cartellino contro il Parma ).🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dovbyk vicino al rientro: Fiorentina nel mirino

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