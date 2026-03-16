Durante la partita contro la Cremonese per la 29ª giornata, la Fiorentina sta lavorando anche sul recupero di Solomon, che mira a tornare in campo presto. Solomon si sta sottoponendo a programmi di riabilitazione e allenamenti specifici, mentre la squadra prosegue la sua attività sul campo. Nessun altro dettaglio sulla tempistica del suo rientro è stato comunicato finora.

Inter News 24 Fiorentina Inter, mentre è in campo contro la Cremonese per la 29a giornata, la Fiorentina è a lavoro anche sul recupero di Solomon. Le ultime. La Fiorentina guarda con attenzione al prossimo impegno di campionato contro l’ Inter, in programma domenica allo Stadio Artemio Franchi, mentre questa sera è impegnata allo Zini contro la Cremonese. In casa viola, oltre alla partita imminente, lo sguardo è già rivolto alla sfida con i nerazzurri, con particolare attenzione alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Fiorentina Inter, possibile rientro di Manor Solomon. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la formazione allenata da Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, potrebbe ritrovare Manor Solomon, esterno offensivo israeliano che continua a lavorare al Viola Park per tornare a pieno regime. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fiorentina Inter, Solomon a lavoro per il rientro in campo: match nel mirino, le ultime

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