Napoli cuore bruciato | Per il nostro medico legale bimbo inabile al trapianto ma chiediamo parere al Bambino Gesù

Napoli, il cuore del bambino si è spento. La causa? Secondo il medico legale, il piccolo presenta una condizione che lo rende inabile al trapianto. Il dettaglio che colpisce: il bimbo ha appena cinque anni e una diagnosi che non lascia speranze. La famiglia ora chiede un secondo parere all’ospedale Bambino Gesù, nel tentativo di trovare una soluzione.

«Secondo il parere del nostro medico legale, il bimbo presenterebbe una condizione clinica che lo renderebbe ormai inabile al trapianto». Lo ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo di 2 anni e 4 mesi a cui è stato trapiantato nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso un cuore danneggiato, aggiungendo però che «abbiamo intenzione di chiedere alla direzione sanitaria dell'ospedale Monaldi un parere terzo, al Bambin Gesù, sulla condizione di trapiantabilità del piccolo». Nel primo pomeriggio, riferisce l'avvocato, la famiglia riceverà notizie ufficiali sulle condizioni del piccolo in seguito ad un incontro con i sanitari del Monaldi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, cuore bruciato: «Per il nostro medico legale bimbo inabile al trapianto ma chiediamo parere al Bambino Gesù» Approfondimenti su bambino gesù Napoli, cuore bruciato: «Per il nostro medico legale bimbo ormai inabile al trapianto» Napoli, il cuore del bambino bruciato non potrà più essere trapiantato, secondo quanto affermato dal medico legale intervenuto sulla vicenda. Napoli, cuore bruciato: «Per il nostro medico legale il bimbo è ormai inabile al trapianto» Napoli, cuore bruciato: il medico legale ha dichiarato che il piccolo rimasto ustionato in modo grave non potrà più ricevere un trapianto. Ultime notizie su bambino gesù Argomenti discussi: Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici; Napoli, cuore bruciato. La corsa contro il tempo per salvare il bambino: Ha ancora 48 ore di vita; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Il trapianto con il cuore bruciato, sei indagati: Il bambino si sta aggravando. Napoli, cuore per trapianto bruciato durante trasporto: 6 indagati al Monaldi. Bimbo in fin di vita, Fico dispone ispezioneLe condizioni di Tommaso, due anni e quattro mesi, continuano a peggiorare. Dal 23 dicembre è in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli. Lo tiene in vita l’Ecmo, una macchina che ossigena il ... giustizianews24.it Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due mediciLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due medici ... tg24.sky.it BAMBINO GESÙ: DI ROMA OPEN DAY DEDICATO AI CARDIOPATICI CONGENITI ADULTI Il 14 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, un evento dedicato ai GUCH con controlli gratuiti nella sede di San Paolo Un open d - facebook.com facebook