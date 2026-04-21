A Trigoria si è verificato un incontro tra i due allenatori, senza scambio di parole né contatto fisico, a testimonianza di un rapporto teso e di una frattura ormai evidente tra le due figure. La squadra ha raccolto due vittorie nelle ultime nove partite, portando a una crisi profonda. L’obiettivo minimo resta qualificarsi per l’Europa League, obiettivo che appare sempre più difficile da raggiungere.

Il lunedì di Trigoria certifica la guerra fredda tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. I due si sono incrociati nel centro sportivo senza alcun contatto, confermando una frattura che la proprietà Friedkin non è più in grado di ricomporre. Sebbene le frizioni risalgano a mesi fa, il collasso dei rapporti è coinciso con il crollo verticale dei risultati: la Roma ha raccolto appena due vittorie nelle ultime nove partite. Il rendimento nel girone di ritorno è allarmante. Dalla vittoria in trasferta del 18 gennaio, coincisa con l’esordio di Donyell Malen, la squadra ha subito una involuzione tecnica che l’ha portata a viaggiare alla stessa velocità di Lazio, Fiorentina e Sassuolo, raccogliendo persino un punto in meno del Genoa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, crisi profonda: due vittorie in nove gare. Europa League obiettivo minimo

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