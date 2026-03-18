Roma-Bologna l’Olimpico in Europa League è inespugnabile | tutte le vittorie in casa della Roma

Roma e Bologna si affrontano all’Olimpico, uno stadio che finora ha mostrato un record impeccabile in questa stagione di Europa League, con tutte le partite in casa vinte dalla Roma. Gian Piero Gasperini e la sua squadra si preparano a una sfida importante che potrebbe influenzare il cammino europeo e non solo. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre nel loro percorso stagionale.

Gian Piero Gasperini e i suoi giovedì sera affronteranno uno snodo fondamentale della stagione europea e non solo. In caso di passaggio del turno divamperà la speranza di arrivare fino in fondo e magari di poter vincere l’Europa League, in caso contrario tutte le energie fisiche e mentali andranno canalizzate in una rimonta con le unghie e con i denti al quarto posto in campionato. Il destino ha scelto per i giallorossi i connazionali del Bologna di Vincenzo Italiano, allenatore “da coppa” che all’andata ha messo in difficolta la Roma. Ma c’è un dato a cui l’intero ambiente giallorosso può aggrapparsi, e riguarda lo stadio Olimpico. Negli ultimi 5 anni, tutte le gare degli ottavi di finale di EL giocate in casa dalla Roma sono state vinte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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