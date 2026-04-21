Roma festeggia oggi il suo 2779º anniversario. Per l’occasione è stata realizzata una medaglia commemorativa, con il numero 80 inciso sul lato frontale. Questa cifra collega simbolicamente l’anniversario della fondazione della città all’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. La medaglia è stata emessa dal Poligrafico dello Stato per celebrare questo traguardo storico.

Roma celebra i suoi 2779 anni. E lo fa anche attraverso una medaglia. Sul dritto della medaglia celebrativa di questo anniversario c'è il numero 80: un modo per legare l'anniversario della fondazione della città all'ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. Il progetto creativo e la coniazione della medaglia sono stati affidati alla Scuola dell'Arte di Ipzs e alla Zecca dello Stato. Tra le proposte creative presentate dalla Scuola è stata selezionata quella di Eleonora Curti, 42 anni, ex allieva del corso ordinario della Sam. Lo zero dell'80 è raffigurato con una trama ispirata alla pavimentazione ellittica di Piazza del Campidoglio, progettata da Michelangelo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roma compie 2779 anni, una medaglia del Poligrafico celebra l'anniversario

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