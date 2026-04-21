Roma compie 2779 anni | Meloni celebra la Capitale culla dell’Occidente

Roma celebra i 2779 anni dalla sua fondazione, una ricorrenza segnata da eventi ufficiali e celebrazioni storiche. La data tradizionale, il 21 aprile 753 a.C., viene ricordata come il giorno in cui la città è stata fondata secondo la leggenda. La presidente del Consiglio ha partecipato a un evento pubblico per celebrare questa ricorrenza, definendo la città la “culla dell’Occidente”. La data viene festeggiata anche con iniziative culturali e commemorative.

Roma festeggia il suo Natale. Benché si tratti di una data più leggendaria che storica, ancora oggi la città Eterna celebra la sua fondazione che secondo la tradizione ricorre il 21 aprile del 753 a.C. Padre di Roma è ovviamente Romolo che sul colle Palatino ha tracciato sul terreno il primo solco, dando vita alla Capitale delle capitali. Una ricorrenza antica e sentita, inneggiata anche in epoca antica con la festa chiamata Palilia, che oggi raggiunge quota 2779 anni come ricordato dal sindaco Roberto Gualtieri nel suo intervento in aula Giulio Cesare alla cerimonia dedicata al 21 aprile: «Auguri a Roma per il 2779mo compleanno. È un onore festeggiare qui il Natale di Roma» ha detto il primo cittadino.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma compie 2779 anni: Meloni celebra la Capitale “culla dell’Occidente” Notizie correlate Leggi anche: Roma compie 2779 anni, dalle rievocazioni storiche alla musica: oggi si celebra la Città Eterna Roma compie 2779 anni: musica e monumenti aperti per il Natale di RomaIl 21 aprile prossimo, Roma celebrerà il suo 2779° anniversario con un programma di iniziative culturali gratuite che coinvolgerà i principali luoghi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Oggi 21 aprile è il Natale di Roma, la leggenda della fondazione della Città Eterna; Roma compie 2779 anni: il programma degli eventi; Il 21 aprile Roma compie 2779 anni: tra riti arcaici e musica, il programma del Natale nella capitale; Buon Compleanno alla Città Eterna, Roma oggi compie 2779 anni. Roma compie 2779 anni, oggi si celebra la Città Eterna. Cosa sapereSecondo la tradizione la Città Eterna venne fondata proprio il 21 aprile 753 a.C., da Romolo, sul colle Palatino. Per questo motivo Roma Capitale promuove un significativo programma di appuntamenti ... tg24.sky.it Roma oggi compie 2779 anni tra mito, leggende ed eventiRoma oggi compie 2779 anni. Secondo la tradizione, infatti, Roma fu fondata il 21 aprile del 753 a.C., data stabilita dagli storici dell’antichità e tramandata fino ai giorni nostri come momento di na ... corrierenazionale.it Oggi, 21 Aprile, si Festeggia il Natale di Roma. Compie 2779 Anni. Auguri Roma.... facebook Buon compleanno Roma! La Città eterna oggi compie 2779 anni. x.com