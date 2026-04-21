Roma compie 2779 anni dalle rievocazioni storiche alla musica | oggi si celebra la Città Eterna

Oggi si celebra il Natale di Roma, ricorrenza che segna i 2779 anni dalla tradizione della sua fondazione. La data, il 21 aprile 753 a.C., è ricordata come l’inizio della città secondo le fonti storiche. La giornata prevede varie iniziative, tra cui rievocazioni storiche e concerti, che coinvolgono cittadini e visitatori. La ricorrenza rappresenta un momento di celebrazione per la storia e il patrimonio della città.

(Adnkronos) – Oggi è il Natale di Roma. Secondo la tradizione, la Città Eterna venne fondata infatti il 21 aprile 753 a.C., da Romolo sul colle Palatino. Nell'antichità il Natale di Roma era ricordato dai suoi abitanti con una festa chiamata 'Palilia' e ancora oggi, 2779 anni dopo, in questo giorno si celebra la fondazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Roma compie 2779 anni: musica e monumenti aperti per il Natale di RomaIl 21 aprile prossimo, Roma celebrerà il suo 2779° anniversario con un programma di iniziative culturali gratuite che coinvolgerà i principali luoghi... Natale di Roma: la Capitale festeggia 2779 anni tra storia, cultura e rievocazioniPer Roma il 21 aprile non è un giorno come gli altri: è il Dies Natalis Urbis, cioè il giorno in cui, secondo la tradizione, nel 753 a. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Oggi 21 aprile è il Natale di Roma, la leggenda della fondazione della Città Eterna; Il 21 aprile Roma compie 2779 anni: tra riti arcaici e musica, il programma del Natale nella capitale; Roma compie 2779 anni, dalle rievocazioni storiche alla musica: oggi si celebra la Città Eterna. Roma Caput Mundi in festa: la Città Eterna celebra il suo trionfale compleanno tra storia, mito e spettacoloLa capitale si risveglia immersa in un'atmosfera magica e sospesa nel tempo per celebrare il tanto atteso Natale di Roma. L'annuale ricorrenza, ... dailyexpress.it Natale di Roma: sai perchè si festeggia il 21 Aprile?Perché il Natale di Roma si festeggia il 21 aprile? E perché la Città Eterna porta questo nome? Ecco tutto ciò che c'è da sapere ... funweek.it Buon Compleanno Roma! Oggi si celebra il Natale della Città Eterna - facebook.com facebook ROMA, CAPITALE DEL NO! AFFLUENZA DEL 64,2% NELLA CITTA’ ETERNA DOVE VINCE IL NO... x.com