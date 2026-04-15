Roma compie 2779 anni | musica e monumenti aperti per il Natale di Roma

Il 21 aprile Roma festeggia i suoi 2779 anni con una serie di eventi culturali gratuiti. Durante questa giornata, molti dei principali monumenti e luoghi storici della città resteranno aperti al pubblico, tra cui il Campidoglio e altre aree del centro. La celebrazione include musica e iniziative per coinvolgere i visitatori nella storia e nella cultura della capitale.

Il 21 aprile prossimo, Roma celebrerà il suo 2779° anniversario con un programma di iniziative culturali gratuite che coinvolgerà i principali luoghi storici della capitale, dal Campidoglio al centro monumentale. L’evento, denominato Natale di Roma, proporrà una combinazione di momenti istituzionali, musica diffusa e aperture straordinarie di spazi storici per coinvolgere cittadini e visitatori in una giornata dedicata alla memoria e all’identità millenaria dell’Urbe. Le celebrazioni ufficiali avranno inizio nella mattinata del 21 aprile. Alle ore 9:00, il Sindaco Gualtieri presiederà la cerimonia di deposizione della corona d’alloro presso l’Altare della Patria in Piazza Venezia, seguita alle 9:30 dalla Santa Messa nella Cappella del Palazzo dei Conservatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma compie 2779 anni: musica e monumenti aperti per il Natale di Roma Notizie correlate Roma compie 2779 anni: il programma degli eventiCosa: Le celebrazioni per il 2779° anniversario del Natale di Roma, con un ricco calendario di appuntamenti culturali gratuiti. Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta... Contenuti utili per approfondire Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. funweek.it Sport: torna torneo Rugby inclusivo Natale di Roma, 19 aprile al campo dell’UnioneIl Torneo inclusivo Natale di Roma torna il 19 aprile 2026 con squadre di rugby integrato da tutta Italia e dall'estero. romadailynews.it