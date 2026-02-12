Celik rompe con la Roma | Inter e Juve preparano il colpo a parametro zero

L’addio di Zeki Celik alla Roma sembra ormai certo. Il terzino turco sta per lasciare la squadra capitolina a fine stagione, e le big di Serie A, Inter e Juventus, si preparano a farsi avanti per prenderlo a parametro zero. Il mercato si infiamma e tutte le attenzioni sono già rivolte a questa possibile operazione di costo zero.

Il mercato dei parametri zero si infiamma e mette di fronte, ancora una volta, Inter e Juventus. Al centro del nuovo Derby d’Italia fuori dal campo c’è Zeki Celik, il terzino della Roma che, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà la Capitale a fine stagione. Il calciatore turco, protagonista di un’ottima annata sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ha infatti respinto l’ultima proposta di rinnovo presentata dal club giallorosso: un triennale da 2,8 milioni di euro annui che non ha convinto il laterale, ormai deciso a testare il mercato dei free agent. L’ Inter sta monitorando la situazione con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Celik rompe con la Roma: Inter e Juve preparano il colpo a parametro zero Approfondimenti su Celik Roma Celik Juve, il turco rifiuta il rinnovo: i bianconeri provano il colpo a parametro zero. L’offerta all’esterno della Roma La Juventus si muove subito per cercare di assicurarsi Celik, dopo che il calciatore ha rifiutato il rinnovo con la Roma. Çelik fatica a rinnovare con la Roma, il Napoli potrebbe affondare il colpo a parametro zero (Schira) La Roma fatica a rinnovare il contratto di Zeki Çelik, che potrebbe partire a zero a fine stagione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Celik Roma Argomenti discussi: Roma-Cagliari, l’analisi tattica: giallorossi padroni del campo. Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: la rinascita di Gonul/ Rompe con Miran e fa pace con ReyyanAnticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: la rinascita di Gonul: rompe per sempre con Miran e fa pace con Reyyan, che fine fa? Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: che fine fa Gonul? La ... ilsussidiario.net La Juve tratta Celik Ecco la risposta, da grande club, della Roma. È prova di forza tra i due club. McKennie-Juve: rinnovo difficile. La Roma di Gasperini e i Friedkin sognano il colpo a parametro zero. Analisi tattica e cifre di Tuttosport. https://pelagattinews.blo facebook

