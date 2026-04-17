Premio medicina Abruzzo 2026 | sei equipe mediche tra le eccellenze premiate

Domenica 19 aprile alle 10.30 si svolgerà la 18esima edizione del premio Medicina Abruzzo 2026 nella sala

Domenica 19 aprile, alle ore 10.30, nella sala "Domenico Tinozzi" della Provincia di Pescara, si terrà la 18esima edizione del premio Medicina Abruzzo 2026, presentata dal giornalista Paolo Castignani, insieme a Barbara Di Marco, con ingresso libero per tutti. La manifestazione sarà trasmessa in.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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