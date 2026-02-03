I carabinieri di Ivrea hanno arrestato tre persone nel corso di un’operazione antidroga nel Piemonte. Gli uomini dell’arma hanno sequestrato sostanze stupefacenti e portato via i sospetti, che ora si trovano in caserma in attesa di essere interrogati. L’intervento si è svolto senza incidenti, ma con grande attenzione per evitare fughe o resistenze.

Tre persone sono state arrestate nel Piemonte dopo un’operazione antidroga condotta dai carabinieri della compagnia di Ivrea. L’arresto è avvenuto in seguito al sequestro di quasi mezza tonnellata di droga, in particolare marijuana e hashish, avvenuto all’interno di un’auto utilitaria che trasportava i materiali in un’area della zona industriale di Settimo Torinese. Il primo arresto è avvenuto all’interno del svincolo autostradale della zona, in orario mattutino, alle ore 07.00. L’uomo, un quarantottenne residente a Torino, era a bordo di un veicolo e aveva nel bagagliaio 45 pacchi termosaldati di marijuana per un peso totale di 24 chilogrammi, oltre a quattro panetti di hashish, da 100 grammi ciascuno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droga sequestrata nel Piemonte: tre persone arrestate dopo un’operazione antidroga

