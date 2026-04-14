Roma resa dei conti a Trigoria | Gasperini-Ranieri è o io o te davanti ai Friedkin

A Trigoria si sta vivendo un momento di alta tensione tra i due allenatori, Gasperini e Ranieri, con un confronto diretto che coinvolge anche i proprietari della società. La situazione si è fatta più complicata rispetto alle questioni tecniche e di mercato, portando a una sorta di scambio di dichiarazioni e posizioni. La rivalità tra i due allenatori si sta facendo più evidente, creando un clima di grande tensione nello staff del club.

Il duello è totale, l’aria a Trigoria è diventata irrespirabile. Non è più solo una questione di schemi o di mercato: tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri è scattato il protocollo “o io o te”. Ieri il centro sportivo Fulvio Bernardini è stato il teatro di un gelo che ha superato i confini del campo, culminando in una videocall d’urgenza con Houston, dove i Friedkin hanno dovuto alzare la voce per evitare il naufragio immediato. L’ingresso dei due protagonisti a Trigoria ha ricalcato il copione di un western: auto distanti pochi minuti, sguardi bassi e saluto negato. Gasperini, visibilmente nervoso davanti ai cronisti, accolti con un secco «Già qua state?», ha disertato il pranzo comune.🔗 Leggi su Sololaroma.it Resa dei conti a Trigoria: Gasperini-Ranieri, è rottura totaleLe mura di Trigoria trasudano una tensione elettrica, teatro di un gelo siderale che rischia di mandare in frantumi il progetto giallorosso proprio... Leggi anche: Tensioni Gasp-Ranieri in casa Roma: Friedkin osserva, ma la resa dei conti è solo rimandata Tra mercato e dichiarazioni: la crepa tra la triade Gasperini-Ranieri-Massara. Ora tocca ai Friedkin decidere - facebook.com facebook #Gasperini e #Ranieri si sono ignorati: cosa è successo durante il pranzo a #Trigoria x.com