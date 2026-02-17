rapina due donne preso aggressioni con lo spray arrestato un giovane

Un giovane di Vigevano è stato arrestato dopo aver rapinato due donne in soli tre giorni, una delle quali ha subito anche un’aggressione con spray urticante. La polizia ha identificato l’uomo grazie alle testimonianze e ai filmati delle telecamere di sorveglianza, che lo mostrano mentre si avvicina alle vittime e le minaccia prima di rubare i loro effetti personali.

Ha commesso due rapine nell’arco di tre giorni, in punti diversi di Vigevano, sempre ai danni di donne sorprese mentre stavano salendo sulla loro auto. Gli agenti del commissariato di Vigevano hanno arrestato un ventunenne di origine tunisina per uno dei due episodi e lo hanno denunciato per il secondo. L’arresto ha riguardato la rapina avvenuta giovedì mattina in via Monte Baldo, in una zona semicentrale della città. In quella circostanza il giovane extracomunitario aveva aggredito una donna di 75 anni che si accingeva a salire sulla propria auto. L’ha avvicinata e poi, all’improvviso, l’ha spintonata violentemente facendola finire contro la carrozzeria della sua auto, quindi le ha sottratto la borsetta e subito dopo si è dileguato facendo perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

