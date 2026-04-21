Un uomo di 62 anni è stato insultato e poi aggredito da un gruppo di persone di origine nordafricana a Roma. L'episodio è avvenuto in strada, dove l’uomo indossava una kippah e ha subito le offese prima di essere colpito. La polizia sta indagando sul caso e ha già ascoltato alcune persone presenti al momento dell’aggressione. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica dell’evento o sulle eventuali motivazioni.

Prima è stato insultato, poi picchiato. Vittima un uomo, possibile vittima di una aggressione antisemita Il 62enne, poi finito in ospedale, indossava infatti una kippah, tradizionale copricapo circolare indossato dagli uomini ebrei osservanti, aspetto che potrebbe avvalorare l’ipotesi di una possibile aggressione antiebraica. A picchiarlo un gruppo di cittadini nordafricani, poi scappati prima dell’arrivo dei soccorritori. Sono stati diversi i testimoni che hanno notato il 62enne mentre veniva avvicinato con fare minaccioso da almeno due giovani nordafricani, mentre camminava intorno alle 15:00 di ieri – domenica 19 aprile – in via Gerolamo Cardano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, 62enne con la kippah insultato e aggredito da nordafricani

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