God of War | Alastair Duncan riprende il ruolo di Mimir nella serie Prime Video svelati anche Brok e Sindri

Da universalmovies.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon MGM Studios ha annunciato ufficialmente che Alastair Duncan tornerà a interpretare Mimir nella serie live-action di God of War. Con lui, arrivano anche i personaggi di Brok e Sindri, che si aggiungungono al cast in vista delle riprese a Vancouver. La produzione si sta muovendo rapidamente, e ora i fan aspettano di vedere come verranno portati sullo schermo i protagonisti di questa saga.

Amazon MGM Studios ha ufficializzato l’ingresso di tre nuovi membri nel cast della serie live-action di   God of War, attualmente in fase di pre-produzione a Vancouver. La notizia più rilevante per i fan del franchise videoludico (via SuperHeroHype ) è il ritorno di  Alastair Duncan, che riprenderà il ruolo di  Mimir: l’attore, che ha già prestato la voce e il volto al personaggio nei capitoli  God of War  e  God of War Ragnarök, porterà sul piccolo schermo l’intelletto e l’ironia dell’uomo più sapiente del mondo, condannato da Odino a vivere prigioniero nel tronco di un albero. Oltre a Duncan, la produzione ha svelato gli interpreti dei leggendari fabbri nanici:  Jeff Gulka  prenderà i panni di  Sindri, descritto come un artigiano nevrotico e germofobico, mentre  Danny Woodburn  ( The Witcher ) interpreterà il rissoso e irriverente  Brok. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

god of war alastair duncan riprende il ruolo di mimir nella serie prime video svelati anche brok e sindri

© Universalmovies.it - God of War | Alastair Duncan riprende il ruolo di Mimir nella serie Prime Video, svelati anche Brok e Sindri

Approfondimenti su God of War

God of War: sono stati svelati gli attori di Thor ed Odino della serie TV di Prime Video

La serie TV di God of War per Prime Video si avvicina a una fase più concreta.

God of War: I 5 candidati ideali per interpretare Kratos nella serie tv di Prime Video

Il franchise di God of War ha conquistato il pubblico grazie alla sua narrazione epica e ai personaggi memorabili.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su God of War

Argomenti discussi: Alastair Duncan tornerà nel ruolo di Mimir nella serie God of War di Amazon.

Alastair Duncan tornerà nel ruolo di Mimir nella serie God of War di AmazonRicordi quando ieri ho scritto di Mandy Patinkin e Ólafur Darri Ólafsson che sono stati scelti per interpretare Odino e Thor nella serie God of War di Amazon e ho concluso l'articolo dicendo che ... gamereactor.it

god of war alastairGOD OF WAR: Alastair Duncan Returning As Mimir As Prime Video Also Casts Sindri And BrokThe upcoming God of War TV series has added three more to its cast today, starting with Alastair Duncan, who reprises his role as Mimir from the God of War and God of War Ragnarök games. comicbookmovie.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.