Amazon MGM Studios ha annunciato ufficialmente che Alastair Duncan tornerà a interpretare Mimir nella serie live-action di God of War. Con lui, arrivano anche i personaggi di Brok e Sindri, che si aggiungungono al cast in vista delle riprese a Vancouver. La produzione si sta muovendo rapidamente, e ora i fan aspettano di vedere come verranno portati sullo schermo i protagonisti di questa saga.

Amazon MGM Studios ha ufficializzato l’ingresso di tre nuovi membri nel cast della serie live-action di God of War, attualmente in fase di pre-produzione a Vancouver. La notizia più rilevante per i fan del franchise videoludico (via SuperHeroHype ) è il ritorno di Alastair Duncan, che riprenderà il ruolo di Mimir: l’attore, che ha già prestato la voce e il volto al personaggio nei capitoli God of War e God of War Ragnarök, porterà sul piccolo schermo l’intelletto e l’ironia dell’uomo più sapiente del mondo, condannato da Odino a vivere prigioniero nel tronco di un albero. Oltre a Duncan, la produzione ha svelato gli interpreti dei leggendari fabbri nanici: Jeff Gulka prenderà i panni di Sindri, descritto come un artigiano nevrotico e germofobico, mentre Danny Woodburn ( The Witcher ) interpreterà il rissoso e irriverente Brok. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - God of War | Alastair Duncan riprende il ruolo di Mimir nella serie Prime Video, svelati anche Brok e Sindri

La serie TV di God of War per Prime Video si avvicina a una fase più concreta.

Il franchise di God of War ha conquistato il pubblico grazie alla sua narrazione epica e ai personaggi memorabili.

