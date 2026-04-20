Duncan Jones, noto per il suo lavoro su Moon, torna nel mondo del cinema dopo otto anni con un teaser trailer di Rogue Trooper. L’inedito progetto è un adattamento del fumetto cult pubblicato dalla rivista 2000 AD. Il film sarà interamente animato, segnando un cambiamento rispetto alle sue precedenti produzioni. Le prime immagini mostrano scene del lungometraggio, che promette di portare sul grande schermo un universo fantascientifico molto amato.

Duncan Jones rompe un silenzio durato otto anni svelando le prime immagini di Rogue Trooper. L’adattamento del cult di 2000 AD segna una svolta radicale per il regista di Moon: un lungometraggio interamente animato. Il teaser trailer distribuito online da poco più di un’ora ci scaraventa nell’inferno di Nu-Earth, un mondo devastato da guerre chimiche dove si muove Rogue, il fante genetico dalla pelle blu. La fedeltà al fumetto originale è totale: atmosfere sporche, violente e un comparto visivo realizzato con Unreal Engine 5 che sfida i confini tra cinema e gaming d’alto livello. Il film vanta un cast vocale originale d’eccezione guidato da Aneurin Barnard.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Rogue Trooper: il ritorno di Duncan Jones nel teaser trailer

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