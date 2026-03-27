Mondiali 2026 l’Italia ci crede | 2-0 contro l’Irlanda del Nord Gattuso resuscita gli azzurri | prima Tonali poi Kean In finale contro la Bosnia
La Nazionale di calcio ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella partita di andata dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, disputata a Bergamo. I gol sono stati segnati nel secondo tempo, prima da Tonali al 56’ e poi da Kean all’80’. La squadra si è qualificata per la finale contro la Bosnia.
La Nazionale di Rino Gattuso vola in finale dei playffo di qualificazione dei Mondiali 2026. A Bergamo, gli azzurri hanno battuto l’Irlanda del Nord per 2 a 0, grazie ai gol tutti nel secondo tempo di Tonali al 56? e Moise Kean all’80’. La Nazionale italiana giocherà il prossimo 31 marzo la finale in casa della Bosnia, dopo che Dzeko e compagni hanno battuto il Galles solo ai rigori. Contro l’Irlanda del Nord quella degli azzurri per 45 minuti sembra un dejà vu di certi brutti ricordi recenti. Gli azzurri girano palla senza trovare varchi, gli irlandesi di O’Neill si difendono con ordine e aspettano il tempo che passa. I 23mila dell’Olimpico, sciarpe azzurre al vento, soffrono in silenzio, prima del minuto di raccoglimento in memoria di Beppe Savoldi, scomparso a Bergamo. 🔗 Leggi su Open.online
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L'Italia ha battuto per 2-0 l'Irlanda del Nord nella semifinale dei Playoff per la Coppa del Mondo 2026. Le reti entrambe nella ripresa di Tonali al 55' e Kean all'80'. In finale, martedì, gli azzurri affronteranno la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina. #IlMessagger facebook
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