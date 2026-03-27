Mondiali 2026 l’Italia ci crede | 2-0 contro l’Irlanda del Nord Gattuso resuscita gli azzurri | prima Tonali poi Kean In finale contro la Bosnia

La Nazionale di calcio ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella partita di andata dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, disputata a Bergamo. I gol sono stati segnati nel secondo tempo, prima da Tonali al 56’ e poi da Kean all’80’. La squadra si è qualificata per la finale contro la Bosnia.