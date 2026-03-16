Dopo la partita tra Lazio e Milan, Patric ha commentato in conferenza stampa. Il giocatore biancoceleste ha parlato dell’incontro e di come la squadra si senta motivata in vista delle ultime gare di stagione. Ha sottolineato l’importanza di quanto accaduto sul campo e ha espresso il desiderio di continuare a lavorare con determinazione. La partita si è conclusa con una vittoria per la Lazio.

Patric, giocatore biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla serata: "Serata perfetta, poco da dire. Ci dà forza per il finale di stagione. Vittoria con una squadra fortissima. Il pubblico ci dà forza". Sul rapporto con Sarri e sulla sfida a Modric da regista: “Bisogna lavorare duro tutti i giorni perché non sai mai quando ti arriva l’opportunità. Mi sono allenato nel migliore dei modi per allenare la squadra e sono contento nel ruolo in cui ho giocato. La squadra ha fatto una grande prestazione”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Patric pensa al finale di stagione: “Serata che ci dà forza”

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