Roccella | uomo precipita in dirupo di 40 metri salvato dai

Un uomo è stato recuperato dopo essere caduto da un dirupo di circa 40 metri a Roccella Ionica, nella zona di Pietra di Fronte. I soccorritori sono intervenuti sul posto e lo hanno estratto dall’area impervia. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le operazioni di soccorso sono state coordinate dalle forze dell’ordine.

Un uomo è stato recuperato dopo essere precipitato in un dirupo di circa 40 metri a Roccella Ionica, nella zona di Pietra di Fronte. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso verso le otto del mattino con il trasferimento del soccorrito all’ospedale di Locri. L’operazione ha richiesto l’impiego di squadre specializzate e tecniche alpinistiche per garantire la sicurezza dell’uomo caduto nel profondo vallone. Nonostante la gravità della caduta, il soggetto non presenta lesioni gravi ed è stato stabilizzato prima del trasporto sanitario. Logistica complessa su terreno impervio. La difficoltà tecnica dell’evento risiede nella natura del territorio calabrese, dove i dirupi rappresentano una sfida costante per i servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roccella: uomo precipita in dirupo di 40 metri, salvato dai Articoli correlati Eboli, precipita in un dirupo durante lavori nei boschi: uomo salvato dai soccorsiAttimi di paura in località Lampione Alto: recupero difficile in una zona impervia e trasferimento in eliambulanza per il ferito. Cade in un dirupo a Pietra di Fonte a una profondità di 40 metri: salvato dai vigili del fuocoSul posto, nel territorio di Roccella Ionica, insieme ai pompieri in azione anche gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale, che grazie al...