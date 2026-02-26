Fisciano operaio forestale precipita in un dirupo | soccorso in elicottero

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente sul lavoro a Poggio Papariello. Momenti di paura questa mattina, giovedì 26 febbraio, sui monti di Fisciano, in provincia di Salerno. Un operaio impegnato in lavori boschivi è precipitato in un dirupo durante un sopralluogo nella zona di Poggio Papariello. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si è attivata una complessa macchina dei soccorsi. A intervenire sono stati il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, su richiesta del 118 dell’Asl di Salerno, insieme ai sanitari, ai carabinieri e ai vigili del fuoco del comando provinciale. Intervento dell’elisoccorso e recupero con verricello. La centrale operativa del 118 ha disposto l’invio dell’ elisoccorso partito da Napoli, mentre un’ambulanza territoriale ha raggiunto l’area via terra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

