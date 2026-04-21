Rivoluzione passaporto in provincia | ora si può richiedere anche in posta

Da oggi, 21 aprile, è possibile richiedere e rinnovare il passaporto anche negli uffici postali di tre comuni della provincia di Trieste, Aurisina, San Dorligo e Sgonico. Questa novità si aggiunge ai servizi già disponibili in altri 192 comuni della regione, tra cui Udine, Gorizia e altre località. La scelta di estendere il servizio alle poste mira a facilitare l’accesso ai documenti di viaggio per i cittadini della zona.

Al via il servizio in tre comuni della provincia di Trieste. Da oggi, 21 aprile, è possibile richiedere e rinnovare il passaporto negli uffici postali di Aurisina, San Dorligo e Sgonico, seguendo (seppur a fanalino di coda) i 133 comuni della provincia di Udine, i 19 di Gorizia e i 40 di.🔗 Leggi su Triesteprima.it Ampliamento del servizio di richiesta e rinnovo Notizie correlate Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste: attivi 13 uffici in provincia di BariNuovo servizio grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno: domande e rinnovi anche fuori dalla Questura Da oggi, martedì 10... Poste Italiane, da oggi il passaporto si può richiedere anche in provincia di AvellinoPoste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ? Rivoluzione del Mondo (Worldcoin): Sam Altman svela World ID 3.0!; La liberal-democrazia è la più perfetta invenzione della Rivoluzione satanica anti-umana. Rivoluzione passaporto in provincia: ora si può richiedere anche in postaAl via il servizio in tre comuni della provincia di Trieste. Da oggi, 21 aprile, è possibile richiedere e rinnovare il passaporto negli uffici postali di Aurisina, San Dorligo e Sgonico, seguendo ... triesteprima.it Un anno di passaporti negli uffici di Napoli e provinciaAd oggi sono 3.479 le richieste accettate nei 54 uffici postali abilitati Record di richieste nelle località marine, dalla Costiera sorrentina a Procida ... napoli.repubblica.it Debora Ergas racconta l'avventura vissuta con Sandra Milo quando aveva 4 anni: la fuga dalla Grecia con un passaporto falso - facebook.com facebook