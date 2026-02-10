Poste Italiane da oggi il passaporto si può richiedere anche in provincia di Avellino

Da oggi anche a Avellino i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presso gli uffici postali. Poste Italiane ha infatti aperto nuovi sportelli in provincia, rendendo più facile per le persone ottenere i documenti necessari senza dover viaggiare fino al capoluogo. La novità mira a semplificare i processi e ridurre le code, offrendo un servizio più vicino alle esigenze dei residenti.

Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia di Avellino in 115 uffici Polis: l'iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Poste Italiane

In provincia di Arezzo, i cittadini possono richiedere online i documenti necessari per l’ISEE 2026.

Da lunedì 2 febbraio, le pensioni di febbraio saranno disponibili in tutti i 160 uffici postali di Avellino e provincia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Poste Italiane

Argomenti discussi: Poste Italiane down il 6 febbraio: tutti gli aggiornamenti; Nuovi servizi a Capaci: ecco il Progetto Polis; Olimpiadi Milano-Cortina: oggi si parte. Ecco tutti i dettagli della sfida logistica di Poste Italiane; Poste, da oggi in pagamento le pensioni del mese di febbraio.

Poste Italiane, il consensus degli analisti per l'esercizio 2025Poste Italiane ha fornito anche le stime finanziarie elaborate dagli analisti e relative al 4° trimestre 2025 e la previsione sul dividendo ... soldionline.it

Poste Italiane: Recruiting day 2026 e Career day per laureati, tutte le tappePoste Italiane seleziona laureati attraverso appositi recruiting day organizzati in collaborazione con diverse Università e anche online. Ecco tutti i dettagli, le tappe dei carrer day e come candidar ... ticonsiglio.com

Fino al 20 febbraio hai uno sconto del 15% sulle spedizioni nazionali Poste Delivery Web utilizzando il codice LOVE26. Spedisci comodamente da casa o dal tuo ufficio, anche da App Poste italiane. Scopri di più https://postedeliveryweb-retail.poste.it/postedel - facebook.com facebook

Fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo Libretto Smart del 2,25% annuo lordo, alla scadenza dei 366 giorni. buonielibretti.poste.it/depositi-super… #PosteItaliane @GruppoCDP x.com