Rivoluzione islamica L’Iran inaugura il regime teocratico

Dopo la caduta dello scià, l’Iran ha instaurato un nuovo regime teocratico, segnato da profonde trasformazioni politiche e sociali. La rivoluzione ha portato alla fine di un governo autoritario e all’istituzione di un sistema in cui le autorità religiose esercitano il potere. La transizione è avvenuta in un clima di tensione e proteste, con il passaggio da un regime monarchico a uno in cui la teocrazia definisce le linee guida dello stato.

"L’Iran senza lo scià dopo fiumi di sangue e lacrime. Un Iran in delirio, anche se le dure prove che sono alle porte preannunciano ancora sangue e lacrime – così l’inviato del Giorno a Teheran, Giuseppe Canessa, scrive il 17 gennaio 1979, il giorno dopo la partenza dell’imperatore verso l’Egitto –, è esploso ieri in cori di clacson impazziti, in concerti di grida: “Lo scià è partito, ha vinto Khomeini“, in un tripudio di abbracci fra dimostranti e soldati dal momento in cui alle 14 la radio ufficiale ha dato la notizia che il “re dei re“ era partito davvero alle 13.08 alla volta di Assuan in Egitto, “pilotando personalmente il Boeing 727 imperiale“.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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La Rivoluzione Iraniana: Come l’Iran Cambiò per Sempre nel 1979 | Documentario Completo

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