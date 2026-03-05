Dopo gli attacchi di sabato scorso di Israele contro obiettivi strategici in Iran, il Medio Oriente si trova in una situazione di elevata tensione. L’azione è stata condotta con il supporto degli Stati Uniti e mira a indebolire il regime teocratico iraniano, con la speranza di favorire una rivolta popolare. La regione resta sotto osservazione mentre si susseguono le reazioni internazionali.

Dopo gli attacchi lanciati sabato scorso da Israele con il sostegno degli Stati Uniti contro obiettivi strategici in Iran, il Medio Oriente è entrato in una fase di forte tensione. Le operazioni militari hanno colpito infrastrutture legate al programma nucleare, missilistico e ai droni di Teheran, mentre la risposta iraniana è arrivata con attacchi missilistici e con droni contro obiettivi nella regione del Golfo. Per molti governi europei si tratta di una pericolosa escalation, ma Israele sostiene di aver agito per evitare una guerra ancora più grave. Gli sviluppi delle prossime settimane saranno decisivi per capire se la campagna militare si limiterà a indebolire l’apparato militare iraniano oppure se aprirà una fase di trasformazione più profonda nel sistema politico della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attacco all’Iran, Ottolenghi: “L’obiettivo di Israele è indebolire il regime teocratico. La speranza che il popolo si ribelli”

Attacco Usa-Israele in Iran, esplosioni in molte città. Trump: “Operazione contro il regime”In un’operazione militare congiunta denominata “Ruggito del Leone”, Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro...

Iran, i tre scenari possibili per un attacco Usa contro il regime degli ayatollah e qual è il vero obiettivo di TrumpMentre in Iran proseguono le proteste contro il regime, arrivate ormai al quarantaquattresimo giorno consecutivo, ad almeno 3.

Una raccolta di contenuti su Attacco all'Iran Ottolenghi L'obiettivo....

Temi più discussi: Iran, Ottolenghi Non è escluso un collasso del regime, tra attacco esterno e rivolte; La Russa riceve la nuova presidente dell'UCEI Ottolenghi e l'uscente Di Segni; Iran, la scelta di Israele: Ottolenghi, cosa c'è dietro l'eliminazione di Khamenei | Libero Quotidiano.it; Iran la scelta di Israele | Ottolenghi cosa c' è dietro l' eliminazione di Khamenei.

Le vittime dell’attacco all'Iran, da Khamenei al ministro DifesaLa mattina dell’1 marzo è poi arrivata la notizia che anche Abdolrahim Mousavi, nominato capo di Stato maggiore delle forze armate iraniane nel giugno 2025, è stato ucciso durante gli attacchi ... tg24.sky.it

Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, da Macron a Meloni: tutte le reazioniGli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un nuovo attacco contro l’Iran, dopo la ‘guerra dei 12 giorni’ combattuta lo scorso giugno. Diverse esplosioni sono state udite a Teheran e in diverse altre ci ... tg24.sky.it

La lunga ombra dell’attacco all’Iran (di R. Alcaro, IAI) x.com

Dalla Palestina all'Iran, come Stati Uniti e occidente ridefiniscono con la forza gli equilibri - facebook.com facebook