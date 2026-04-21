Nel 1956, un nuovo quotidiano è stato lanciato a Milano, segnando una svolta nel modo di presentare le notizie attraverso un cambiamento grafico. La testata ha introdotto elementi visivi innovativi nel panorama dell’editoria italiana, distinguendosi per la cura dell’aspetto estetico e la qualità delle immagini. Questa creazione ha rappresentato un passo importante nel mondo della stampa quotidiana, portando una ventata di novità nel modo di comunicare con i lettori.

Nel 1956, l’editoria nazionale ha vissuto una rivoluzione visiva grazie al debutto di un nuovo quotidiano nato nelle strade di Milano. L’iniziativa, che ha come cuore pulsante la redazione di via Settala, ha trasformato il modo di fruire l’informazione attraverso un uso pionieristico della grafica e dell’illustrazione. L’impronta estetica del progetto è stata tracciata da Giuseppe Trevisani, un professionista napoletano che, trasferitosi nel Nord Italia, ha assunto il ruolo di creatore dell’identità visiva del giornale. La sua visione ha introdotto soluzioni strutturali inedite, mutuando modelli dalla stampa britannica per adattarli alle esigenze del pubblico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoluzione grafica nel 1956: quando il quotidiano divenne arte

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