Donna d' arte | quando la bellezza sfida la guerra e il silenzio diventa rivoluzione

Una donna d'arte ha portato in scena una performance che unisce bellezza e provocazione, sfidando la guerra e il silenzio. La serata si è conclusa, ma l’emozione e le immagini rimangono vive, come una finestra aperta sul mare. La sua esibizione ha coinvolto il pubblico, lasciando un segno che si protrae oltre la fine dello spettacolo.

Ci sono serate che finiscono ma non si chiudono. Che restano aperte dentro, come una finestra sul mare. L'8 marzo 2026, organizzato dall'associazione Libertas Margot con l'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti, il Panathlon Club di Perugia, Vista Senza Frontiere, il Siulp, con il sostegno di Sir Safety System e Edizioni Morlacchi e il patrocinio di Regione Umbria, Provincia, Comune di Perugia e Camera di Commercio, è stata una di quelle grandi occasioni. Donna d'Arte non era una mostra. Non era un convegno. Non era una performance. Ha racchiuso tutti questi momenti insieme, e qualcosa di più. È stato un atto di coraggio collettivo, compiuto in un giorno in cui il mondo aveva ancora più bisogno di bellezza e di verità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

