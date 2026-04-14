Lungo le coste liguri, tra Camogli, Genova e Portofino, molte facciate di edifici sono dipinte con scene e motivi che creano illusioni ottiche. Queste decorazioni sono nate come una soluzione per sfuggire ai controlli fiscali, permettendo ai proprietari di nascondere le proprie proprietà o di ridurre le tasse. Nel corso degli anni, queste pitture sono diventate un tratto distintivo della regione, riconosciuto e apprezzato anche a livello internazionale.

Camogli, Genova, Portofino. Lungo le riviere liguri, migliaia di facciate raccontano una storia che va ben oltre l’estetica: quella di un popolo che trasformò l’evasione fiscale in un’arte sofisticata, e l’inganno dell’occhio in un patrimonio culturale riconosciuto in tutto il mondo. Siamo di fronte a finestre che non si aprono, a persiane che non proteggono da nessun sole, a panni stesi che non asciugheranno mai. Eppure ogni dettaglio è così meticolosamente dipinto da sfidare la percezione di chi guarda. Il trompe-l’oeil ligure — letteralmente “inganna l’occhio” — non è una curiosità turistica, ma il segno tangibile di una civiltà urbana che nei secoli ha saputo fondere astuzia, bellezza e identità collettiva.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Le facciate dipinte della Liguria: quando l’inganno visivo divenne arte e resistenza fiscale

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