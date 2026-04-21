Una nuova tecnologia sviluppata dalla DARPA permette di trasformare il sangue in una polvere che può essere facilmente conservata e trasportata dai soldati sul campo. Questa innovazione potrebbe facilitare la gestione delle scorte di sangue durante le operazioni militari, offrendo una soluzione più semplice e sicura rispetto alle tradizionali modalità di conservazione. La sperimentazione di questa tecnologia si sta attualmente svolgendo in diversi contesti militari.

La capacità di trasformare un fluido vitale in una polvere stivabile nei kit dei soldati potrebbe cambiare radicalmente le sorti dei conflitti moderni. La Darpa ha presentato una soluzione tecnologica chiamata Fsharp, un sostituto del sangue capace di essere ricostituito in pochi istanti, progettato per garantire soccorso immediato dove le infrastrutture mediche sono assenti o sotto attacco. Dalla sperimentazione animale alla sfida della produzione su vasta scala. Il progetto che ha portato allo sviluppo di questo fluido sostitutivo affonda le sue radici nelle necessità emerse durante i combattimenti in Iraq e Afghanistan. Oggi, dopo aver superato con successo le prove condotte sugli animali, il programma si trova in un momento decisivo per il passaggio dalla ricerca di laboratorio all’impiego operativo sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoluzione DARPA: nasce il sangue in polvere per i soldati

Notizie correlate

Sangue in polvere, la rivoluzione del Pentagono: pronto in pochi secondi e può salvare milioni di viteSi parla spesso di ricaduta tecnologica militare in campo civile e quella annunciata ieri dall’Agenzia per la ricerca militare degli Stati Uniti...

Perché il cielo dell’Australia Occidentale è diventato rosso sangue: c’entra la polvere di ferroVenerdì scorso il cielo dell'Australia Occidentale si è tinto di un inquietante rosso sangue che ha intimorito gli abitanti della zona.