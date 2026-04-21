Ritrovata viva la 25enne Prisca scomparsa a Sulmona domenica | Per due notti è rimasta in un campo
La 25enne Prisca, scomparsa domenica a Sulmona, è stata trovata viva in un campo nelle campagne della zona. La ragazza si era allontanata da casa durante il pomeriggio e, dopo due notti trascorse in un campo, è stata rintracciata. Le forze dell'ordine hanno confermato il ritrovamento e il suo stato di salute. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.
Prisca, 25 anni, è stata ritrovata viva in un campo nelle campagne di Sulmona. La ragazza si era allontanata da casa per una passeggiata nella giornata di domenica. La giovane, secondo un testimone, sarebbe stata avvicinata da due uomini mentre camminava.🔗 Leggi su Fanpage.it
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