Ritrovata viva la 25enne Prisca scomparsa a Sulmona domenica | Per due notti è rimasta in un campo

La 25enne Prisca, scomparsa domenica a Sulmona, è stata trovata viva in un campo nelle campagne della zona. La ragazza si era allontanata da casa durante il pomeriggio e, dopo due notti trascorse in un campo, è stata rintracciata. Le forze dell'ordine hanno confermato il ritrovamento e il suo stato di salute. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.