Reginaldo l'oca scomparsa a Monza ritrovata viva in un cestino dei rifiuti | Vittima di uno scherzo crudele

Da fanpage.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Reginaldo, l’oca simbolo dei Giardini Reali di Monza, era scomparsa il 19 febbraio. È stata ritrovata viva chiusa in un sacco della spazzatura, probabilmente vittima di uno scherzo crudele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

