Manchester City Arsenal 2-1 succede di tutto all’Etihad Stadium | Haaland riapre la lotta al titolo in Premier League

Da calcionews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Etihad Stadium si è giocata una partita tra Manchester City e Arsenal, conclusa con il punteggio di 2-1 a favore dei padroni di casa. Durante l’incontro, Haaland ha segnato un gol che ha riaperto la corsa al titolo in Premier League. La gara ha visto diverse azioni intense e momenti di tensione tra le due squadre.

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