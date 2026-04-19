All’Etihad Stadium si è giocata una partita tra Manchester City e Arsenal, conclusa con il punteggio di 2-1 a favore dei padroni di casa. Durante l’incontro, Haaland ha segnato un gol che ha riaperto la corsa al titolo in Premier League. La gara ha visto diverse azioni intense e momenti di tensione tra le due squadre.

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© Calcionews24.com - Manchester City Arsenal 2-1, succede di tutto all’Etihad Stadium: Haaland riapre la lotta al titolo in Premier League

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