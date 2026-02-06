Salute | pneumologo Papi ‘bene dupilumab in riduzione riacutizzazioni Bpco’

Il dottor Papi conferma che il dupilumab sta dando buoni risultati nella gestione della Bpco. Secondo lo pneumologo, il farmaco aiuta a ridurre le riacutizzazioni e questo può fare la differenza nel rallentare la progressione della malattia. Papi sottolinea che meno episodi acuti significano anche meno rischi per la vita dei pazienti.

“Nella Bpco le riacutizzazioni accelerano la progressione della patologia e aumentano il rischio di mortalità. La loro riduzione a zero è dunque l’obiettivo ideale a cui puntare. I pazienti con riacutizzazioni nonostante la massimizzazione della terapia inalatoria e con un'infiammazione con eosinofili nel sangue periferico potranno presto ricevere dupilumab. Il farmaco si è dimostrato in grado di ridurre la riacutizzazioni in modo significativo, di migliorare la funzione respiratoria e la qualità di vita”. Lo ha detto Alberto Papi, professore di Malattie dell’apparato respiratorio e direttore dell’Unità respiratoria del dipartimento Cardiorespiratorio dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara e componente del gruppo Gold - Comitato internazionale per le linee guida della broncopneumopatia cronica ostruttiva, all’incontro con la stampa organizzato a Milano da Sanofi e Regeneron per presentare dupilumab, il primo farmaco biologico mirato per i pazienti con Bpco e a breve rimborsato anche in Italia per questa indicazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il pneumologo Papi spiega che il farmaco dupilumab, già usato in altri Paesi e ora approvato anche in Italia, può ridurre del 30% le riacutizzazioni nei pazienti con Bpco.

A breve arriveranno farmaci che aiutano a ridurre le riacutizzazioni nelle bronchiectasie.

