Farmaci enlicitide | risultati positivi in riduzione significativa di C-Ldl a 8 settimane

Un nuovo studio ha evidenziato che l'inibitore orale di Pcsk9, enlicitide decanoato, ha portato a una riduzione significativa dei livelli di colesterolo LDL dopo otto settimane di trattamento, rispetto alle terapie orali non-statiniche segnalate dalle linee guida. La ricerca è stata condotta in un contesto clinico con pazienti che assumevano già statine come parte della terapia di base.

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - L'inibitore orale di Pcsk9, enlicitide decanoato, ha ridotto significativamente, a 8 settimane il colesterolo Ldl (C-Ldl) rispetto alle terapie orali non-statiniche raccomandate dalle linee guida, in aggiunta alla terapia di base con statine. Sono i risultati diffusi da Msd, conosciuta come Merck&Co negli Stati Uniti e in Canada, relativi allo studio registrativo di Fase 3 Coralreef AddOn, progettato per valutare l'efficacia e la sicurezza di enlicitide decanoato rispetto ad altre terapie orali non-statiniche (acido bempedoico, ezetimibe o la combinazione di acido bempedoico ed ezetimibe), in aggiunta alla terapia di base con statine, in adulti con ipercolesterolemia con una storia di a rischio di malattia cardiovascolare aterosclerotica (Ascvd). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaci, enlicitide: risultati positivi in riduzione significativa di C-Ldl a 8 settimane Articoli correlati Leggi anche: Farmaci, risultati positivi per anifrolumab sottocute in lupus eritematoso sistemico Bezos annuncia tagli al Washington Post. “Reset strategico e significativa riduzione del personale”Washington, 4 febbraio 0226 – Tagli in arrivo al Washington Post, uno dei uno dei più autorevoli e antichi quotidiani statunitensi di proprietà del...