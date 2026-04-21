Ristrutturazioni più facili nelle case coloniche

Nel comune di Recanati, ventidue case coloniche potranno presto usufruire di regole più semplici per le ristrutturazioni. Le nuove disposizioni consentiranno interventi edilizi più agevoli in queste abitazioni storiche, riducendo le restrizioni precedenti. La decisione mira a facilitare lavori di miglioramento e recupero delle strutture, mantenendo comunque le caratteristiche originali delle case coloniche. La modifica normativa riguarda specificamente le procedure e i permessi necessari per interventi di ristrutturazione.

Ventidue case coloniche del territorio comunale recanatese potranno presto beneficiare di regole meno restrittive per gli interventi edilizi. È questo il risultato della prima adozione, approvata in giunta, del provvedimento di declassamento annunciato dall’assessore all’ urbanistica Maurizio Paoletti, che segna un passaggio atteso da anni da diversi cittadini. "Abbiamo approvato venerdì in giunta la prima adozione – spiega Paoletti –. Siamo ormai nella fase conclusiva: restano i passaggi previsti dall’iter di legge, ma contiamo nel giro di un paio di mesi di arrivare all’adozione definitiva". Un traguardo importante, soprattutto per chi aveva presentato richiesta già nel 2021 e attendeva una risposta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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