Case popolari ad Arezzo in arrivo oltre 15 milioni per ristrutturazioni ed efficientamento

A Arezzo, sono stati stanziati oltre 15 milioni di euro destinati alla ristrutturazione e all’efficientamento delle case popolari. Arezzo Casa Spa si occuperà dei lavori, interventi che riguarderanno gli immobili di edilizia residenziale pubblica presenti nella provincia. La somma messa a disposizione avrà come obiettivo principale il miglioramento delle condizioni degli alloggi e l’adeguamento alle normative vigenti.

Nuove prospettive per l’edilizia residenziale pubblica nella provincia di Arezzo. Arezzo Casa Spa guarda con interesse a due provvedimenti nazionali – il “Piano Casa” da 950 milioni di euro e la cosiddetta “Misura 7” del PNRR dedicata all’efficientamento energetico – che potrebbero portare sul territorio investimenti per oltre 15 milioni di euro. Le risorse permetterebbero di intervenire sul patrimonio di case popolari con lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico, oltre a rendere nuovamente disponibili più di trenta alloggi attualmente inutilizzati. L’obiettivo è restituire queste abitazioni al mercato dell’edilizia pubblica entro il 2027, così da offrire nuove opportunità a cittadini e famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Case popolari ad Arezzo, in arrivo oltre 15 milioni per ristrutturazioni ed efficientamento Articoli correlati Arezzo: 9 milioni in meno per le case popolariLa provincia di Arezzo affronta una sfida strutturale: un deficit annuo di 9 milioni di euro per la manutenzione dell’edilizia pubblica. Case popolari: opportunità da quindici milioni per il territorio di ArezzoArezzo, 13 marzo 2026 – Importanti novità in arrivo per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della provincia di Arezzo. Tutto quello che riguarda Case popolari Temi più discussi: Case popolari: mancano milioni di euro per le manutenzioni. Lo stato di salute dell'edilizia pubblica; Case popolari, calano gli sfratti, ma mancano i soldi per le manutenzioni; Emergenza abitativa: calano le richieste di esecuzione (-25%) ma Arezzo Casa segnala il deficit di 9 mln di euro per le manutenzioni; Disagio abitativo ad Arezzo, calano le richieste di sfratto nel 2025. Manneschi: prevenzione efficace, ora servono risorse regionali. Case popolari: mancano milioni di euro per le manutenzioni. Lo stato di salute dell'edilizia pubblicaEmergenza Abitativa ad Arezzo: il bilancio 2025 della Commissione territoriale. Calano le richieste di esecuzione (-25%) ma Arezzo Casa segnala il deficit di 9 mln di euro per le manutenzioni. Mannesc ... arezzonotizie.it Manneschi: 600mila euro per le case popolariAREZZOChi vive in una casa popolare ad Arezzo oggi può cominciare a guardare al proprio alloggio con occhi diversi. Meno disagio, più sicurezza, maggiore comfort. Parola dell’assessore alle ... lanazione.it TORRI DI Q. (VI). I NOMADI CONTRO IL MURO: “DATECI LE CASE POPOLARI” Parlano i nomadi del campo di Torri di Quartesolo (Vi) recintato con un muro. “Ci hanno messi in gabbia come le bestie. Vogliamo le case popolari. Siamo qui da trent’anni, paghi - facebook.com facebook Oristano, case popolari tra degrado e cantieri fermi x.com