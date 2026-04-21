Rischio privatizzazione acqua Il Comitato | Così aumenteranno le bollette

Il Comitato per l'acqua pubblica di Napoli ha manifestato davanti al Comune per protestare contro la possibile privatizzazione dell'azienda che gestisce il servizio idrico. La trasformazione di Abc, attualmente azienda comunale, in una società per azioni, ha scatenato preoccupazioni riguardo a un possibile aumento delle bollette e a un peggioramento dei disservizi. La protesta si è svolta nella giornata di oggi, 21 aprile.

Bollette più care e più disservizi. È l'allarme lanciato dal Comitato per l'acqua pubblica di Napoli che oggi, 21 aprile, ha protestato davanti al Comune contro la trasformazione di Abc, l'azienda comunale che si occupa del servizio idrico, in una società per azioni. Padre Alex Zanotelli, frate.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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