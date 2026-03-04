Tensioni in Medio Oriente quanto aumenteranno le bollette di luce e gas

Le tensioni in Medio Oriente stanno influenzando i prezzi di luce e gas in Italia. Davide Tabarelli, esperto del centro Nòmisma Energia, ha spiegato come le instabilità della regione possano portare a un aumento dei costi energetici per le famiglie. Le quotazioni dei combustibili e le fluttuazioni sul mercato globale sono i fattori principali che incidono sulle bollette.

Dopo i recenti attacchi in Medio Oriente, quali sono state le prime reazioni dei mercati? «Il gas ha registrato rialzi molto forti e il petrolio si è riportato intorno agli 80 dollari al barile. In realtà i prezzi erano già in tensione da settimane: l’ammassarsi delle truppe aveva alimentato preoccupazioni e i mercati avevano iniziato a salire. Con l’attacco il petrolio, che a dicembre era intorno ai 58 dollari, ha guadagnato circa il 40%». L’aumento del gas preoccupa più di quello del petrolio? «Per noi europei sì. Veniamo dalla crisi Russia-Ucraina: nel 2022 abbiamo deciso di interrompere le forniture russe, che coprivano circa il 40% della nostra domanda, e la sostituzione di quelle forniture richiede anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

