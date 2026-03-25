Le imprese della Brianza si preparano ad affrontare un incremento di circa 194 milioni di euro nelle spese energetiche, secondo uno studio del Centro Studi Sintesi per Cna Lombardia. La causa principale è l’aggravarsi della crisi in Medio Oriente e nel Golfo, che ha portato a un aumento considerevole dei costi delle bollette energetiche per le aziende della regione.

Un importante costo per le tasche delle imprese brianzole. Secondo una ricerca realizzata dal Centro Studi Sintesi per Cna Lombardia, la nuova escalation della crisi in Medio Oriente e nel Golfo avrebbe aumentato notevolmente i costi energetici delle imprese lombarde. La stima vede il costo energetico complessivo di energia elettrica e gas per la Lombardia passare da 23,6 miliardi di euro a oltre 28,8 miliardi di euro tra l’anno 2025 e il 2026 con un incremento del 22 per cento. I rincari più pesanti per l’energia elettrica sono per la provincia di Milano dove nel 2026 la spesa potrebbe aumentare per più di 735 milioni di euro sui 2,9 miliardi attribuibili all’intera regione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Guerra in Iran, per le imprese brianzole le bollette aumenteranno di 194 milioni

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