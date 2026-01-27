La commedia dialettale Al tre bigóte porta sul palco risate e inclusione

La commedia dialettale “Al tre bigóte” è un appuntamento gratuito che combina teatro popolare, dialetto e convivialità. Giovedì 29 gennaio, al Centro di quartiere Fontanelle di viale Sicilia, il palco ospiterà uno spettacolo pensato per favorire l’inclusione e offrire un momento di svago a chi ha difficoltà a uscire. Un’occasione per condividere qualche ora di buonumore in un contesto accogliente.

Un appuntamento per trascorrere un pomeriggio tra teatro popolare, dialetto e buonumore. Giovedì 29 gennaio, al Centro di quartiere Fontanelle di viale Sicilia, va in scena la commedia dialettale "Al tre bigóte", uno spettacolo gratuito pensato in particolare per chi ha difficoltà a uscire la.

