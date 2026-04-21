Venerdì 24 aprile alle ore 21.00, il Teatro San Francesco di Sabaudia ospiterà lo spettacolo teatrale Anche stasera niente di nuovo, un evento che punta a coniugare la tradizione della comicità con una finalità sociale concreta. La serata, pensata per coinvolgere pubblico di ogni fascia d’età, nasce dalla collaborazione tra l’Associazione teatrale SetteZeroTre, il teatro locale e il comitato organizzativo della Circeo Run, manifestazione podistica che fonde sport, storia e natura. Il valore della solidarietà attraverso la memoria del varietà. L’iniziativa non si limita all’intrattenimento, poiché per il terzo anno consecutivo i proventi derivanti dall’evento saranno destinati all’Associazione socio-culturale Il Girasole di Latina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risate e solidarietà a Sabaudia: il varietà che aiuta il sociale

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