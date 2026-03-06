Due serate di varietà e solidarietà | a Roma torna il Crazy House Variety Show

A Roma si terranno due serate di spettacolo con il Crazy House Variety Show, che torna in città con un nuovo evento. L’iniziativa combina momenti di intrattenimento con attività di solidarietà, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa e impegno sociale. L’evento si svolgerà presso una location della Capitale, attirando appassionati di varietà e sostenitori di cause benefiche.

Roma si prepara ad accogliere due serate dedicate allo spettacolo e alla solidarietà: il Crazy House Variety Show torna infatti nella Capitale con un nuovo appuntamento che unisce intrattenimento e impegno sociale. Un evento pensato per coinvolgere il pubblico attraverso numeri artistici, musica e comicità, mantenendo al centro un obiettivo importante: trasformare il divertimento in un gesto concreto di aiuto. Il Crazy House Variety Show torna a Roma al Teatro Anfitrione. Il Crazy House Variety Show andrà in scena il 30 e 31 marzo 2026 alle ore 20:30 al Teatro Anfitrione di Roma, in via di San Saba. Ideato e diretto da Renato Solpietro, lo spettacolo torna come ogni anno con una nuova edizione che quest’anno si presenta “in tuta spaziale”, promettendo una serata vivace e sorprendente. 🔗 Leggi su Funweek.it

