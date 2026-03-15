Risate e solidarietà C’è il memorial Lodovichi-Lazari

A Grosseto si è aperto il terzo Memorial dedicato a Franca Lodovichi e Antonio Lazari con la commedia

GROSSETO La commedia ’Pensionato alle Rose’ apre il terzo Memorial "Franca Lodovichi e Antonio Lazari". Oggi alle 17 alla Sala Eden lo spettacolo della compagnia di teatro amatoriale "Ripartiamo da qui" e, a seguire, degustazione dei vini di Gramineta. Il costo del biglietto è di 10 euro e il ricavato sarà devoluto al Comitato per la vita e all’associazione "La Farfalla". La primavera è la stagione associata al risveglio della natura e dei sensi; ma cosa succede quando riscalda l’anima e il corpo e risveglia i desideri assopiti di un gruppo di persone anziane? Oggi alla Sala Eden (bastione Garibaldi, Mura medicee di Grosseto), alle 17,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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