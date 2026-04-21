Riqualificazioni sicurezza e salute | oltre 4 milioni per nove interventi in Appennino

Sono stati assegnati oltre quattro milioni di euro per finanziare nove interventi di riqualificazione e sicurezza in diverse aree dell’Appennino. I lavori puntano a migliorare l’attrattività e la fruibilità dei territori montani, con particolare attenzione alla qualità urbana dei borghi e all’attivazione di servizi per la popolazione. Le iniziative coinvolgono anche le fasce più deboli e mirano a sostenere lo sviluppo di un modello di tutela e valorizzazione del paesaggio locale.

Sostenere lo sviluppo di un modello appenninico che migliori l’attrattività e la fruibilità dei luoghi e del paesaggio montano, per i residenti e per i turisti, elevando la qualità urbana dei borghi, attivando servizi diffusi alla popolazione, includendo le fasce più deboli e guardando alle nuove.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

La replica di Masci sulla sicurezza: "700 telecamere installate e interventi concreti tra demolizioni e riqualificazioni"Dalle telecamere installate, circa 700, e fino agli abbattimenti come nel caso del Ferro di Cavallo e i palazzi Clerico, passando per le...

Maltempo 2025, oltre 9,8 milioni per il Comasco: fondi per 123 interventi tra strade, fiumi e sicurezzaOltre 11 milioni di euro per far fronte ai danni causati dal maltempo che ha colpito il territorio tra il 10 e il 13 settembre 2025 e,...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Italia Nostra: la riqualificazione di via Feltre compromette la sicurezza e la salute dei cittadini; Italia Nostra: la riqualificazione di via Feltre compromette la sicurezza e la salute dei cittadini; Via libera ai lavori di riqualificazione: più sicurezza e spazio per pedoni e ciclisti; Riqualificazione di camminamenti e spazi pubblici. Al via da aprile una serie di interventi per migliorare sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici.

Riqualificazioni delle case, la mappa degli interventi in Trentino: Vallagarina e Garda in testa facebook