Riprendersi l’anima Paolo Crepet a Formigine per difendere il futuro dei giovani

In anteprima della settima edizione del Festival della Giustizia Penale, dal titolo "Difendere. L'innocente, il colpevole, i diritti", Giovedì 23 aprile alle 21, presso l’Auditorium Spira mirabilis di Via Pagani 25 a Formigine, si terrà l’incontro con il noto psichiatra Paolo Crepet. L’evento a.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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“Riprendersi l’anima”, il nuovo libro di Paolo Crepet. Un grido d’allarme sulla società di oggi: “Genitori ipertecnologici e figli senza entusiasmo”Paolo Crepet, psichiatra e sociologo tra i più noti in Italia, torna con un libro che è insieme memoir, pamphlet e atto d'accusa.

Il pensiero come spazio da difendere: Paolo Crepet porta le sue riflessioni a teatro“Quanto siamo ancora davvero liberi di pensare?”, è su questa domanda urgente che si focalizza Paolo Crepet nel suo spettacolo lucido e provocatorio...

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Temi più discussi: L'intervista completa a Paolo Crepet: Non credo alle coincidenze, ma a degli appuntamenti; Riprendersi l’anima, il nuovo libro di Paolo Crepet per ritrovare noi stessi; Riprendersi l'anima, il nuovo libro di Paolo Crepet. Un grido d'allarme sulla società di oggi: Genitori ipertecnologici e figli senza entusiasmo; Tutti i libri di Paolo Crepet, psichiatra provocatorio, che torna con Riprendersi l'anima.

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Riprendersi l’anima, il nuovo libro di Paolo Crepet per ritrovare noi stessiNel libro Riprendersi l'anima Paolo Crepet ci guida nel meraviglioso teatro delle emozioni umane, mostrandoci come respingere l’apatia e ritrovare il fuoco che arde in noi. libreriamo.it

Radio Deejay. . Paolo Crepet è ospite a Say Waaad! e racconta della sua inaspettata amicizia con Harry Styles. L'intervista completa è disponibile su app e sito di Radio DEEJAY, YouTube e piattaforme audio (puntata del 16 aprile). #radiodeejay #onair #s - facebook.com facebook