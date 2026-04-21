Riprendersi l’anima Paolo Crepet a Formigine per difendere il futuro dei giovani

Da modenatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In anteprima della settima edizione del Festival della Giustizia Penale, dal titolo "Difendere. L'innocente, il colpevole, i diritti", Giovedì 23 aprile alle 21, presso l’Auditorium Spira mirabilis di Via Pagani 25 a Formigine, si terrà l’incontro con il noto psichiatra Paolo Crepet. L’evento a.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

“Riprendersi l’anima”, il nuovo libro di Paolo Crepet. Un grido d’allarme sulla società di oggi: “Genitori ipertecnologici e figli senza entusiasmo”Paolo Crepet, psichiatra e sociologo tra i più noti in Italia, torna con un libro che è insieme memoir, pamphlet e atto d'accusa.

Il pensiero come spazio da difendere: Paolo Crepet porta le sue riflessioni a teatro“Quanto siamo ancora davvero liberi di pensare?”, è su questa domanda urgente che si focalizza Paolo Crepet nel suo spettacolo lucido e provocatorio...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L'intervista completa a Paolo Crepet: Non credo alle coincidenze, ma a degli appuntamenti; Riprendersi l’anima, il nuovo libro di Paolo Crepet per ritrovare noi stessi; Riprendersi l'anima, il nuovo libro di Paolo Crepet. Un grido d'allarme sulla società di oggi: Genitori ipertecnologici e figli senza entusiasmo; Tutti i libri di Paolo Crepet, psichiatra provocatorio, che torna con Riprendersi l'anima.

paolo crepet riprendersi l anima paoloRiprendersi l’anima, il nuovo libro di Paolo Crepet. Un grido d’allarme sulla società di oggi: Genitori ipertecnologici e figli senza entusiasmoPaolo Crepet, psichiatra e sociologo tra i più noti in Italia, torna con un libro che è insieme memoir, pamphlet e atto d'accusa. orizzontescuola.it

paolo crepet riprendersi l anima paoloRiprendersi l’anima, il nuovo libro di Paolo Crepet per ritrovare noi stessiNel libro Riprendersi l'anima Paolo Crepet ci guida nel meraviglioso teatro delle emozioni umane, mostrandoci come respingere l’apatia e ritrovare il fuoco che arde in noi. libreriamo.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.