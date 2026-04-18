Il pensiero come spazio da difendere | Paolo Crepet porta le sue riflessioni a teatro
Lo psichiatra e scrittore porta sul palco le sue considerazioni sul valore della libertà di pensiero, affrontando il tema attraverso uno spettacolo intitolato ‘Il reato di pensare’. La rappresentazione si concentra sulla capacità degli individui di mantenere autonomia mentale in un mondo complesso e spesso controllato. Crepet invita il pubblico a riflettere sulla possibilità di esprimere e difendere le proprie idee senza timore.
“Quanto siamo ancora davvero liberi di pensare?”, è su questa domanda urgente che si focalizza Paolo Crepet nel suo spettacolo lucido e provocatorio intitolato ‘Il reato di pensare’. Nell’ambito della stagione extra 2526, martedì 21 alle 21, le porte del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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