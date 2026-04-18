Il pensiero come spazio da difendere | Paolo Crepet porta le sue riflessioni a teatro

Lo psichiatra e scrittore porta sul palco le sue considerazioni sul valore della libertà di pensiero, affrontando il tema attraverso uno spettacolo intitolato ‘Il reato di pensare’. La rappresentazione si concentra sulla capacità degli individui di mantenere autonomia mentale in un mondo complesso e spesso controllato. Crepet invita il pubblico a riflettere sulla possibilità di esprimere e difendere le proprie idee senza timore.