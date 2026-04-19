Riprendersi l’anima il nuovo libro di Paolo Crepet Un grido d’allarme sulla società di oggi | Genitori ipertecnologici e figli senza entusiasmo

Un nuovo libro di Paolo Crepet, psichiatra e sociologo italiano, affronta i temi della società contemporanea attraverso un testo che combina elementi di memoir e pamphlet. L’autore si concentra sulla relazione tra genitori e figli, evidenziando come l’uso eccessivo di tecnologia da parte dei genitori possa influenzare lo sviluppo emotivo dei giovani. Il volume si presenta come un atto d’accusa alle dinamiche sociali attuali.

Paolo Crepet, psichiatra e sociologo tra i più noti in Italia, torna con un libro che è insieme memoir, pamphlet e atto d'accusa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Abbiamo chiesto Paolo Crepet di descriverci #InAltreParole Harry Styles, il cantautore britannico di cui il noto psichiatra è un grande amico Guarda la puntata su App La 7 e http://La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #La7 #PaoloCrepet #HarryStyles #curio facebook

L'intervista completa a Paolo Crepet: "Non credo alle coincidenze, ma a degli appuntamenti" x.com