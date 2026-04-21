Riposto raid contro il caos | 35 sanzioni per liberare il mercato

Stamattina a Riposto, nella zona di via Pier Santi Mattarella, la Polizia Locale ha realizzato un intervento per affrontare le irregolarità legate al parcheggio durante il mercato settimanale. In totale sono state elevate 35 sanzioni a automobilisti che si sono trovati a violare le norme sul parcheggio selvaggio, nel tentativo di ripristinare un ordine più regolare nell’area.

Trentacinque automobilisti sono stati sanzionati questa mattina a Riposto nell'area di via Pier Santi Mattarella, dove la Polizia Locale ha condotto un operativo mirato per contrastare le irregolarità legate al parcheggio selvaggio durante il mercato settimanale. L'azione, che ha portato a una riscossione complessiva di circa 2.500 euro attraverso i verbali emessi, è stata orchestrata da sei agenti sotto la direzione del comandante Vecchio con l'obiettivo di ripristinare la fluidità della viabil .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riposto, raid contro il caos: 35 sanzioni per liberare il mercato Notizie correlate Riposto, giro di vite contro il parcheggio selvaggio nell’area mercatale: 35 sanzioniProsegue l’azione di contrasto al parcheggio selvaggio nell’area del mercato settimanale di via Pier Santi Mattarella. Liberare lo "spirito" attraverso il teatro: il laboratorio gratuito per under 35Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 14 marzo,...